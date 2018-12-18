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WAREHOUSE LOGISTICS EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 250.000.000 €
Dienstleistungen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2020 : 100.000.000 €
18/12/2018 : 150.000.000 €
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20/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WAREHOUSE LOGISTICS EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB fördert Ausbau von Logistikinfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2018
20170658
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WAREHOUSE LOGISTICS EXPANSION
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 367 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of warehouses. The warehouses will be long-term leased towards entities establishing new logistics and industrial operations in convergence regions of Romania, which contributes towards employment generation and the EU's supply-chain security.

The project contributes to create employment and diversify the economy - possibly leading towards an improvement of the wholesale and retail business. Additionally, it may also contribute to the provision of renewable energy through the installation of rooftop photovoltaic systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Warehouses are industrial estate projects which fall under point 10) a) of Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The EIB will contractually ensure that the project promoter shall comply with Environmental Social Standards.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU or Directive 2014/23/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, following the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WAREHOUSE LOGISTICS EXPANSION
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Rumänien: EIB fördert Ausbau von Logistikinfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WAREHOUSE LOGISTICS EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
20 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87527914
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170658
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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