Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
58.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 58.500.000 €
Energie : 29.250.000 €
Industrie : 29.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/04/2019 : 29.250.000 €
9/04/2019 : 29.250.000 €
Andere Links
Related public register
12/12/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY - Raport oddziaływania na środowisko - Koksownia Radlin
Related public register
11/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY
Related public register
12/12/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY - Raport o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia - Koksownia Przyjaźń
Related EFSI register
08/02/2019 - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/04/2019
20170654
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 58 million
EUR 236 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the modernisation of coking plants, the construction of an energy-efficient coke gas-fired Combined Heat and Power (CHP) plant and the installation of various gas engines based on methane from coal seam degasification in Silesia, Poland.

The project comprises a significant part of the promoter's ongoing modernisation programme on various of its coking plant sites. It addresses significant improvements of its environmental performance and resource efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns modernisation investment in existing plants and the implementation of energy-saving, electricity and heat generation measures. The Bank's services will review during due diligence whether and where Environmental Impact Assessments (EIAs) are required and will establish the environmental details of the project and its individual parts.

The promoter is a majority state-owned industrial company. The current data indicate that it is not covered by the EU Directives on public procurement for the purposes of this project. Procedures followed will be verified during the appraisal.

Weitere Unterlagen
12/12/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY - Raport oddziaływania na środowisko - Koksownia Radlin
11/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY
12/12/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY - Raport o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia - Koksownia Przyjaźń
08/02/2019 - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY - Raport oddziaływania na środowisko - Koksownia Radlin
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2018
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88899498
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170654
Sektor(en)
Industrie
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83989595
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170654
Sektor(en)
Industrie
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY - Raport o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia - Koksownia Przyjaźń
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2018
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88903004
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170654
Sektor(en)
Industrie
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88702889
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170654
Letzte Aktualisierung
8 Feb 2019
Sektor(en)
Industrie, Energie
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/12/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY - Raport oddziaływania na środowisko - Koksownia Radlin
Related public register
11/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY
Related public register
12/12/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY - Raport o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia - Koksownia Przyjaźń
Related EFSI register
08/02/2019 - JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY
Andere Links
Übersicht
JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY
Datenblätter
JSW COKE PRODUCTION EFFICIENCY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen