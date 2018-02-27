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FIVES RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 80.000.000 €
Industrie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/06/2018 : 80.000.000 €
Andere Links
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07/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIVES RDI
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FIVES RDI
Related EFSI register
01/06/2018 - FIVES RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/06/2018
20170639
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FIVES RDI
FIVES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 188 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the research, development and innovation of manufacturing process equipment and solutions dedicated to the various sectors served by the group, as well as the start-up of a new business activity in the area of advanced manufacturing.

The project is expected to strengthen the competitive position of the promoter and support its innovation-driven growth through the further development of its proprietary technologies and sector-specific solutions and the penetration of new related areas of business.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments include mainly the group's operating expenses for research and development, implemented in locations already authorised for the respective types of activities. The involved capital investments in machinery and equipment are expected to be limited, and their operation is not considered environmentally harmful. The related activities are not specifically listed in the Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and as such do not require a mandatory environmental impact assessment. The Bank will verify this in detail during the due diligence including any other potential environmental impacts of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
07/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIVES RDI
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FIVES RDI
01/06/2018 - FIVES RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIVES RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79866433
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170639
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FIVES RDI
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
161095554
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170639
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - FIVES RDI
Datum der Veröffentlichung
1 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84407936
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170639
Letzte Aktualisierung
1 Jun 2018
Sektor(en)
Industrie
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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01/06/2018 - FIVES RDI
Andere Links
Übersicht
FIVES RDI
Datenblätter
FIVES RDI

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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