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NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
52.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 52.500.000 €
Industrie : 52.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/04/2018 : 52.500.000 €
Andere Links
Related public register
09/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)
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18/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP) - Environmental Impact Assessment (Miljökonsekvensbeskrivning)
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EU unterstützt das europäische Akkuprojekt von Northvolt über InnovFin

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/04/2018
20170637
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)
NORTHVOLT AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 52 million
EUR 105 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction and operation in Vasteras, Sweden, of an innovative first-of-its-kind demonstration plant for the manufacturing of advanced Lithium-ion cells for battery applications in transport, stationary storage and industrial and consumer applications.

The demonstration project aims at the creation of a sustainable, cost-competitive innovative cell and battery production industry in Europe and contributes to the security of supply in critical components (batteries) to the EU industry.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will help create the conditions enabling the deployment of electro-mobility, facilitating the transformation of the automotive industry and, at same time, supporting the development of a more efficient and sustainable transport system in Europe. The project will therefore support EU climate action policy.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Kommentar(e)

Proposed EIB finance amount: EUR 52.5 million

Weitere Unterlagen
09/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)
18/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP) - Environmental Impact Assessment (Miljökonsekvensbeskrivning)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EU unterstützt das europäische Akkuprojekt von Northvolt über InnovFin

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79506708
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170637
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP) - Environmental Impact Assessment (Miljökonsekvensbeskrivning)
Datum der Veröffentlichung
18 May 2018
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84281616
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170637
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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09/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)
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18/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP) - Environmental Impact Assessment (Miljökonsekvensbeskrivning)
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Übersicht
NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)
Datenblätter
NORTHVOLT COMMERCIAL DEMONSTRATION LINE (EDP)
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EU unterstützt das europäische Akkuprojekt von Northvolt über InnovFin

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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