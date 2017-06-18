ALZETTE RIVER RENATURALISATION (NCFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Renaturalisation works along a 20km stretch of the Alzette River between Luxembourg City and Mersch, aiming to reduce flood risk, benefit biodiversity and improve water quality.
The restoration of the Alzette River aims to re-instate some of the watercourse's natural dynamics in support of biodiversity, recreation, flood management and landscape development. By re-establishing natural conditions, river restoration can improve the resilience of river systems and offers a framework for the sustainable multifunctional use of estuaries, rivers and streams. The more natural flow of the river will contribute to the Habitats and the Birds Directives, as well as to Targets 2 and 3 of the Biodiversity Strategy because some stretches of the river are located in the Natura 2000 area 'Vallée de la Mamer et de l'Eisch' (LU0001018). The project will also apply a nature-based solution to reduce the amplitude and frequency of flooding events which affect some downstream locations. Consequently, this project is expected to contribute to the objectives of Art 11 and Art 15 of the LIFE regulation.
The compliance of the project with the EIB's Handbook of Environmental and Social Principles and Standards will be assessed during appraisal.
The promoter will be obliged to ensure that the EIB's Procurement Guidelines are adhered to in the implementation of the project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.