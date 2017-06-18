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ALZETTE RIVER RENATURALISATION (NCFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
9.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Luxemburg : 9.000.000 €
Wasser, Abwasser : 9.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2022 : 9.000.000 €
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09/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALZETTE RIVER RENATURALISATION (NCFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Luxemburg: Biodiversität und Anpassung an den Klimawandel - EU-Finanzierung für die Renaturierung der Alzette
Story zum Projekt
Die EU liefert: Luxemburg wird wild

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2022
20170618
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALZETTE RIVER RENATURALISATION (NCFF)
Ministère du Développement durable et des Infrastructures de Luxembourg
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 9 million
EUR 12 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Renaturalisation works along a 20km stretch of the Alzette River between Luxembourg City and Mersch, aiming to reduce flood risk, benefit biodiversity and improve water quality.

The restoration of the Alzette River aims to re-instate some of the watercourse's natural dynamics in support of biodiversity, recreation, flood management and landscape development. By re-establishing natural conditions, river restoration can improve the resilience of river systems and offers a framework for the sustainable multifunctional use of estuaries, rivers and streams. The more natural flow of the river will contribute to the Habitats and the Birds Directives, as well as to Targets 2 and 3 of the Biodiversity Strategy because some stretches of the river are located in the Natura 2000 area 'Vallée de la Mamer et de l'Eisch' (LU0001018). The project will also apply a nature-based solution to reduce the amplitude and frequency of flooding events which affect some downstream locations. Consequently, this project is expected to contribute to the objectives of Art 11 and Art 15 of the LIFE regulation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The compliance of the project with the EIB's Handbook of Environmental and Social Principles and Standards will be assessed during appraisal.

The promoter will be obliged to ensure that the EIB's Procurement Guidelines are adhered to in the implementation of the project.

Weitere Unterlagen
09/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALZETTE RIVER RENATURALISATION (NCFF)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Luxemburg: Biodiversität und Anpassung an den Klimawandel - EU-Finanzierung für die Renaturierung der Alzette

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALZETTE RIVER RENATURALISATION (NCFF)
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131961719
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Luxemburg
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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ALZETTE RIVER RENATURALISATION (NCFF)
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ALZETTE RIVER RENATURALISATION (NCFF)
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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