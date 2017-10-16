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SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
76.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 76.000.000 €
Wasser, Abwasser : 76.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2017 : 76.000.000 €
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30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB stellt 76 Millionen Euro für eine hochmoderne Kläranlage in der Pariser Region bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2017
20170600
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLÉES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 76 million
EUR 152 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of the expansion and upgrade of a wastewater treatment plant in the Val d'Oise department. The project falls within the 2017-2022 investment programme to modernise the integrated water service of the Syndicat SIAH, covering 35 municipalities within the Val d'Oise. This will be the first operation with the borrower.

The project is expected to generate significant positive impacts in the form of energy efficiency, health and environmental benefits. Indirectly, the project would also contribute towards maintaining the region's general attractiveness for economic activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), and EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB stellt 76 Millionen Euro für eine hochmoderne Kläranlage in der Pariser Region bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78729998
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170600
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
257005006
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170600
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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