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TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2017 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/05/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2017
20170598
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA
TRENITALIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 653 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the acquisition of around 90 new trainsets to be purchased by Trenitalia. The trainsets are expected to be used to provide regional train services in Emilia Romagna under a Public Service Contract. The exact scope of the project will be confirmed during appraisal. The rolling stock will be in conformity with the applicable technical specifications for interoperability (TSIs). However, it will not be equipped with ERTMS system; this is allowed by the EU Rail Interoperability legislation in certain cases. It will be analysed at the appraisal if this project corresponds to one of such cases.

The project will increase the quality of the services provided by the promoter, and thereby will support sustainable transport solutions in line with EU objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitants Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail. In addition, the arrangements for the scrapping of the replaced stock will be checked during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU or Directive 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required. The contracts for the supply of rolling stock subject of this project have already been placed. The call for competition and award notices were published in the OJEU (2015/S 147-272253 and 2016/S 152-276413).

Weitere Unterlagen
11/05/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA
Datum der Veröffentlichung
11 May 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79146214
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170598
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156740051
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170598
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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11/05/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA
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Datenblätter
TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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