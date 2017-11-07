TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK EMILIA ROMAGNA

Übersicht
The project consists of the acquisition of around 90 new trainsets to be purchased by Trenitalia. The trainsets are expected to be used to provide regional train services in Emilia Romagna under a Public Service Contract. The exact scope of the project will be confirmed during appraisal. The rolling stock will be in conformity with the applicable technical specifications for interoperability (TSIs). However, it will not be equipped with ERTMS system; this is allowed by the EU Rail Interoperability legislation in certain cases. It will be analysed at the appraisal if this project corresponds to one of such cases.
The project will increase the quality of the services provided by the promoter, and thereby will support sustainable transport solutions in line with EU objectives.
The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitants Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail. In addition, the arrangements for the scrapping of the replaced stock will be checked during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU or Directive 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required. The contracts for the supply of rolling stock subject of this project have already been placed. The call for competition and award notices were published in the OJEU (2015/S 147-272253 and 2016/S 152-276413).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.