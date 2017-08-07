TRG (FORMERLY ETHOS) MEZZANINE PARTNERS III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The proposed operation consists of an equity participation in Ethos Mezzanine Partners 3, a generalist closed-ended mezzanine fund targeting mainly investments in small and medium-sized enterprises (SMEs) located in Southern and Eastern Africa. The target fund size is USD 150 million.
The fund will build on the successful strategy followed for the predecessor funds, Mezzanine Partners 1 and Mezzanine Partners 2, by providing mezzanine finance to mid-market companies. It will focus on growth enterprises with strong cash flows which, due to their relatively small size, are unable to finance their growth through bank funding, the bond market or an Initial Public Offering (IPO). These companies are typically family-owned and not willing to accept private equity funding because of the level of equity dilution that this option entails.
The fund will operate in line with EIB's environmental and social standards.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.