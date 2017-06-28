Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2018 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
Related EFSI register
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB fördert Forschung und Innovation der Molkereigenossenschaft Sodiaal mit 40 Millionen Euro
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2018
20170565
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of supporting the research and innovations activities of Sodiaal, a dairy cooperative in France, related to the development of the promoter's portfolio of innovative dairy products, the additional applications of existing ingredients, as well as the adaptation of their industrial process.

The project will accelerate and further mobilise research, development and innovation (RDI) investments, thus furthering the sustainability of the promoter, active in agriculture and bioeconomy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation concerns a project programme over a period of four years comprised of RDI activities, and capital expenditure (CAPEX) investments carried out within existing facilities in France and would therefore not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU). The requirements, in respect to national legislation, including permitting and public consultations, will be confirmed at the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to the EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
11/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB fördert Forschung und Innovation der Molkereigenossenschaft Sodiaal mit 40 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84939683
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170565
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165327362
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170565
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82872661
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170628
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Industrie, Energie, Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
Related EFSI register
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Andere Links
Übersicht
SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
Datenblätter
SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB fördert Forschung und Innovation der Molkereigenossenschaft Sodiaal mit 40 Millionen Euro
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB fördert Forschung und Innovation der Molkereigenossenschaft Sodiaal mit 40 Millionen Euro
Andere Links
Related public register
11/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SODIAAL RDI IN DAIRY ACTIVITIES
Related EFSI register
16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen