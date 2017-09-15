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VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PHASE 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
102.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 102.500.000 €
Bildung : 102.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/11/2024 : 15.000.000 €
19/11/2020 : 17.500.000 €
21/12/2017 : 70.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PHASE 2
Related public register
08/02/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PHASE 2 - Milieueffectrapportage - Samenvatting
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EU-Darlehen für Modernisierung des Campus der VU Amsterdam

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2017
20170562
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PHASE 2
STICHTING VU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 102 million
EUR 212 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments for the redevelopment and modernisation of the campus of the Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) in order to expand and improve teaching and research facilities and to enhance the sustainability of its energy centre

VUA's stated ambition is to be benchmarked against the best universities globally in both teaching and research. In furthering this aim, VUA is building new world-class university facilities on its campus in the south-west of Amsterdam, next to Schiphol Airport. Overall, the project improves the human capital stock and innovation potential of the Netherlands. The project contributes to the European Higher Education Area and the European Research Area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

University buildings are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion. The public buildings will be required to at least meet the energy efficiency targets as defined in: (a) Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings; and (b) Directive 2012/27/EU on energy efficiency.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Kommentar(e)

The EIB also financed the first phase of the campus redevelopment plan, with the works starting in 2013.

Weitere Unterlagen
30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PHASE 2
08/02/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PHASE 2 - Milieueffectrapportage - Samenvatting
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EU-Darlehen für Modernisierung des Campus der VU Amsterdam

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PHASE 2
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76668254
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170562
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PHASE 2 - Milieueffectrapportage - Samenvatting
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2018
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82144638
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170562
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PHASE 2
Datenblätter
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PHASE 2
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EU-Darlehen für Modernisierung des Campus der VU Amsterdam

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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