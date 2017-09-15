VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PHASE 2

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Bildung - Erziehung und Unterricht
Investments for the redevelopment and modernisation of the campus of the Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) in order to expand and improve teaching and research facilities and to enhance the sustainability of its energy centre
VUA's stated ambition is to be benchmarked against the best universities globally in both teaching and research. In furthering this aim, VUA is building new world-class university facilities on its campus in the south-west of Amsterdam, next to Schiphol Airport. Overall, the project improves the human capital stock and innovation potential of the Netherlands. The project contributes to the European Higher Education Area and the European Research Area.
University buildings are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion. The public buildings will be required to at least meet the energy efficiency targets as defined in: (a) Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings; and (b) Directive 2012/27/EU on energy efficiency.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.
The EIB also financed the first phase of the campus redevelopment plan, with the works starting in 2013.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.