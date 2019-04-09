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CAIXABANK SME MEZZANINE ABS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/04/2019 : 100.000.000 €
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26/08/2019 - CAIXABANK SME MEZZANINE ABS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/04/2019
20170533
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAIXABANK SME MEZZANINE ABS
CAIXABANK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 840 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a joint EIB - European Investment Fund (EIF, part of EIB Group) guarantee on a mezzanine tranche on a granular corporate loan portfolio of CaixaBank.

The operation will support CaixaBank Group's new lending activities in favour of small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps in Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.

Weitere Unterlagen
26/08/2019 - CAIXABANK SME MEZZANINE ABS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - CAIXABANK SME MEZZANINE ABS
Datum der Veröffentlichung
8 Aug 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86575012
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170533
Letzte Aktualisierung
26 Aug 2019
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Datenblätter
CAIXABANK SME MEZZANINE ABS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen