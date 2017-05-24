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KAINUU CENTRAL HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
78.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 78.000.000 €
Gesundheit : 78.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/04/2018 : 78.000.000 €
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06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Weiteres EIB-Darlehen für Finnlands Gesundheitsversorgung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/04/2018
20170524
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KAINUU CENTRAL HOSPITAL
KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMAE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 78 million
EUR 157 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of the new Kainuu Central Hospital to replace the current outdated facilities. The hospital will provide all major healthcare specialties for the regional population, as well as primary healthcare functions in Kajaani city area. The new building will be designed and equipped with a strong emphasis on the integration between primary and specialised care, as well as social services.

It is expected that the project will bear wider benefits to the community, as healthcare is a critical element of social cohesion and economic development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Weiteres EIB-Darlehen für Finnlands Gesundheitsversorgung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78525804
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170524
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163122061
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170524
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
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Datenblätter
KAINUU CENTRAL HOSPITAL
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Finnland: Weiteres EIB-Darlehen für Finnlands Gesundheitsversorgung

Aktuelles und Storys

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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - KAINUU CENTRAL HOSPITAL

Photogallery

An artist’s impression of the new facility in Kajaani in 2021
Kainuu Central Hospital
©Kainua-alianssi - Sweco Architects

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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