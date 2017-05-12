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ZABRZE URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
78.489.201,78 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 78.489.201,78 €
Verkehr : 36.105.032,82 €
Stadtentwicklung : 42.384.168,96 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2017 : 36.105.032,82 €
12/12/2017 : 42.384.168,96 €
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25/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZABRZE URBAN INFRASTRUCTURE
Übergeordnetes Projekt
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2017
20170512
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZABRZE URBAN INFRASTRUCTURE
THE CITY OF ZABRZE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 330 million (EUR 78 million)
PLN 666 million (EUR 158 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support eligible investment schemes in line with the development strategy of the City of Zabrze (Poland) in the 2017-2022 period. It will focus on urban development and modernisation of municipal infrastructure. The loan will be signed under the Programme Loan SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME (2017-0117).

The proposed municipal framework loan will support eligible schemes coherent with the Development Strategy (2008-2020) and included in the Multi-annual Investment Plan (2017-2028) of the City of Zabrze. It will contribute to modernisation of public infrastructure and services, and sustainable urban development, particularly through investments in the sectors of urban roads and public transport, water, social, education, culture, sports and other public infrastructure and services, including energy efficiency measures.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will generally allocate its funds only to eligible schemes which are environmentally sound. All schemes must comply with EU environmental legislation as well as comply with the principles and standards of the Bank's Environmental Policy Statement. With the appropriate conditions in place the project is acceptable for financing in environmental and social terms.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
25/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZABRZE URBAN INFRASTRUCTURE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZABRZE URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76693099
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170512
Sektor(en)
Verkehr
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übergeordnetes Projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen