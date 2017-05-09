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ISALA HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 150.000.000 €
Gesundheit : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/01/2019 : 150.000.000 €
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18/05/2018 - ISALA HOSPITAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Juncker-Plan - EU unterstützt Isala bei Investitionen in Krankenhäuser

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/01/2019
20170509
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISALA HOSPITAL
STG HOLDING ISALA KLINIEKEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 307 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project supports the development plan of the ISALA Hospital, a regional hospital organisation with five locations in Zwolle, Kampen, Steenwijk, Meppel and Heerde.

The main components of the investment plan are the rehabilitation and modernisation of existing facilities, the development of a new electronic patient file, replacement investments in Information and Communications Technology (ICT) and equipment and the realization of a new building in Meppel.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the Competent Authority. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/18/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
09/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISALA HOSPITAL
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ISALA HOSPITAL
18/05/2018 - ISALA HOSPITAL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Juncker-Plan - EU unterstützt Isala bei Investitionen in Krankenhäuser

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISALA HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76267353
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170509
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ISALA HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238980301
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170509
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ISALA HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
18 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83551366
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170509
Letzte Aktualisierung
18 May 2018
Sektor(en)
Gesundheit
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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