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OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1

Unterzeichnung(en)

Betrag
79.499.620,18 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 79.499.620,18 €
Energie : 79.499.620,18 €
Unterzeichnungsdatum
22/05/2018 : 79.499.620,18 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: ESB und Bord na Móna sichern Gesamtfinanzierung für Oweninny-Windpark

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/05/2018
20170504
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
ELECTRICITY SUPPLY BOARD, BORD NA MONA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 79 million
EUR 196 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of an onshore wind farm consisting of up to 30 wind turbines with a total capacity of 89MW in County Mayo, Ireland

The project will contribute to meeting the EU and Irish targets for energy generated from renewable energy sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is fully consented following an environmental impact assessment process. The project has no significant negative impact on the integrity of any nature conservation site.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
29/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
29/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1 - Link to website for Environmental Documentation
21/02/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: ESB und Bord na Móna sichern Gesamtfinanzierung für Oweninny-Windpark

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77978325
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170504
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1 - Link to website for Environmental Documentation
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80213096
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170504
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
Datum der Veröffentlichung
21 Feb 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154466481
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170504
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
Datum der Veröffentlichung
6 Apr 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154047471
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170504
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
Datenblätter
OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: ESB und Bord na Móna sichern Gesamtfinanzierung für Oweninny-Windpark

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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