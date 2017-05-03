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NS RAIL ROLLING STOCK 2-INTERCITY NEW GENERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 450.000.000 €
Verkehr : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2017 : 100.000.000 €
29/06/2018 : 350.000.000 €
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15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NS RAIL ROLLING STOCK 2-INTERCITY NEW GENERATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlanden: EIB finanziert neue InterCity-Züge

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2017
20170503
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NS RAIL ROLLING STOCK 2 - ICNG
NS GROEP NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 955 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the purchase of new rolling stock (around 80 train sets, five and eight cars long each) for the operation of railway services between the main cities in the Netherlands.

The project is expected to improve the quality and offer of passenger rail services in the Netherlands. By supporting efficient public transport, the investment will also bring environmental benefits (reduction of emissions and noise levels), and improve transport safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), as manufacturing of rail rolling stock is not included in either list. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2004/17/EC, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. The notice for the procurement of the new rolling stock was published in July 2014 in the Official Journal of the EU (ref. 2014/S 141-253651) and an award notice was published in July 2016 (ref 2016/S 146-265323).

Weitere Unterlagen
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NS RAIL ROLLING STOCK 2-INTERCITY NEW GENERATION
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Niederlanden: EIB finanziert neue InterCity-Züge

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NS RAIL ROLLING STOCK 2-INTERCITY NEW GENERATION
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77614747
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170503
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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