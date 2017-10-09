METROPOLIA MYLLYPURO CAMPUS

Übersicht
The project finances the development of a new Myllypuro campus for Metropolia University of Applied Sciences in Helsinki, Finland. The campus development project supports the university's plans to concentrate all their operations on four main sites, from the 20 existing locations.
The project will enhance the learning environment for students and the working conditions for teachers by upgrading and modernising the university estate. The project will assist the university in achieving efficiency gains by co-locating different faculties on the same sites. Overall, the project contributes to human capital formation and hence the knowledge economy in Finland. It is also expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion.
University buildings are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) on Environmental Impact Assessment (EIA), though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. The public buildings will be required to at least meet the energy efficiency targets as defined in: a) Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings; and (b) Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.