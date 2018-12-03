ALD Clean Transport Fleet

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Verkehr und Lagerei
The project is part of a second wave of operations included in the Cleaner Transport Facility (CTF), a joint initiative by the European Commission and the Bank launched in December 2016. The project concerns the deployment of 15 000 electric and hybrid vehicles across EU countries including France, Germany, Italy, Spain, Belgium and the Netherlands.
The main goal of the project is to accelerate the transition towards low emission vehicles. The project will generate substantial environmental economic benefits in terms of reduced air pollution, greenhouse gas emissions and noise. The project will also contribute to support the development of the cleaner automotive industry through the accelerated deployment of cleaner vehicles and, indirectly, their associated infrastructure. The Promoter has significant experience in the sector and is subject to national regulation of its current activities.
The new vehicles are expected to be much cleaner than market average. Significant benefits in terms of fuel consumption, reduced polluting and carbon emissions are expected and will be further assessed during appraisal.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.