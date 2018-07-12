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BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 12.500.000 €
Industrie : 12.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/07/2018 : 12.500.000 €
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29/03/2019 - BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: EIB-Darlehen von 12,5 Millionen Euro an Batteriehersteller SUNLIGHT für neue Produktionsanlagen und Innovationsvorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/07/2018
20170488
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
SYSTEMS SUNLIGHT INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY OF DEFENSIVE ENERGY ELECTRONIC & TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 31 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance investments for expanding the batteries manufacturing facility, as well as for research, development and innovation (RDI) of related technologies and products.

The project will support the capacity expansion in traction batteries, both in the EU as well as in other developed regions, where the promoter is gradually expanding. In addition, the project will help improve the health and safety characteristics of the existing production lines and will also increase the capacity in the vertically integrated recycling plant, thus increasing the overall company's added value and profitability.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns capital investments in the production and recycling of lead-acid batteries, both falling under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. All environmental, health and safety issues including environmental and operational authorizations will be reviewed during the due diligence process. The positive impact of the recycling activities that are covered by the project will also be reviewed.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
11/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
29/03/2019 - BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
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Griechenland: EIB-Darlehen von 12,5 Millionen Euro an Batteriehersteller SUNLIGHT für neue Produktionsanlagen und Innovationsvorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80184225
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170488
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
167035472
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170488
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
29 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84044617
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170488
Letzte Aktualisierung
29 Mar 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
Datenblätter
BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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