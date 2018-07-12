BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project will finance investments for expanding the batteries manufacturing facility, as well as for research, development and innovation (RDI) of related technologies and products.
The project will support the capacity expansion in traction batteries, both in the EU as well as in other developed regions, where the promoter is gradually expanding. In addition, the project will help improve the health and safety characteristics of the existing production lines and will also increase the capacity in the vertically integrated recycling plant, thus increasing the overall company's added value and profitability.
The project concerns capital investments in the production and recycling of lead-acid batteries, both falling under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. All environmental, health and safety issues including environmental and operational authorizations will be reviewed during the due diligence process. The positive impact of the recycling activities that are covered by the project will also be reviewed.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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