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VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/05/2018 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsplan für Europa - EU-Bank stellt 100 Millionen Euro an VIVAWEST bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/05/2018
20170477
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
VIVAWEST GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 265 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments in the construction of energy efficient residential buildings in Germany.

The present project presents an opportunity to support the accelerated adoption of energy efficient new constructions, in line with the KfW-55 standard and above legal requirements in Germany.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The individual buildings to be financed are expected to have very limited negative environmental impacts. The cumulated impact of sub-projects could instead generate important environmental benefits. Given the scale, location and nature of the individual schemes in built-up urban areas, an Environemental Impact Assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU, will generally not be required.

The promoter has been assessed by the Bank as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement or, if applicable, relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81050269
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170477
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143656736
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170477
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89137013
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170477
Letzte Aktualisierung
21 Dec 2018
Sektor(en)
Industrie
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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