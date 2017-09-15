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AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/01/2019 : 10.000.000 €
6/10/2017 : 40.000.000 €
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Related public register
12/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/10/2017
20170472
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI
AVIO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 108 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's investments in RDI in the field of space propulsion systems as well as capital expenditures for the modernisation and expansion of the manufacturing capacity of its main Italian production site over the period 2017-2020.

The project is expected to support the growth of the group as well as the development of new products and technologies through RDI activities. Moreover, the capital investments target the expansion of the promoter's production capacity in Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments related to the research and development and to the manufacturing of space propulsion systems that are not specifically listed in the EIA directive Annex I or II. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Environment details will however be checked during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
12/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI
Datum der Veröffentlichung
12 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77978216
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170472
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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