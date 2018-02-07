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KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/10/2018 : 50.000.000 €
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11/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
Übergeordnetes Projekt
MID-CAP PROGRAMME LOAN FRANCE 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/10/2018
20170470
Projekttitel
KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the environmental investments of PVC producer KEM ONE during the period 2018-2021. It will support both the promoter's capex investments to optimise procurement, logistics and storage of key raw materials, and the company's move towards higher value-added products.

The project is expected to improve the company's competitiveness by securing access to key raw materials, and support research, development and innovation (RDI) activities to develop innovative product solutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is conducted within existing industrial sites and in compliance with Best Available Technology (BAT). The capex component falls under annex II of the Directive 2014/52/EU (EIA Directive). It is thus up to the relevant competent authorities to decide upon the requirement of an Environmental Impact Assessment (EIA). The EIA process, status and decisions will be verified in detail during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
11/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
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Übergeordnetes Projekt
MID-CAP PROGRAMME LOAN FRANCE 2
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82130252
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170470
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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