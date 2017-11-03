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FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2017 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2017
20170464
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
FNM SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Acquisition of 10 new trainsets for operation of regional services in Lombardy (Italy) and cross-border regional services between Lombardy and Ticino (Switzerland).

The project will contribute to increasing the quality of passenger rail services in Lombardy and cross-border between Lombardy and Ticino. The new rolling stock is expected to allow more efficient operation, reduce maintenance costs, lower energy consumption and increase the level of comfort for passengers. Indirectly, by improving services, rolling stock renewal will help railways compete with other modes, particularly private vehicles, so as to maintain or improve its modal share. Shifting passenger flows from other modes to rail may result in reduced vehicle operation costs, safety and environmental benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of acquisition of rolling stock, which is out of the scope of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC). No associated facilities are planned to be built; this will be confirmed at the appraisal. The project will promote a modal shift from road to rail and, therefore, generate environmental and safety benefits.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
23/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
23 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78953081
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170464
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169597739
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170464
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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23/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
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Datenblätter
FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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