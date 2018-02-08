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NBG COVERED BONDS LOAN FOR SMES AND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2018 : 100.000.000 €
12/02/2019 : 100.000.000 €
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18/05/2018 - NBG COVERED BONDS LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2018
20170463
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NBG COVERED BONDS LOAN FOR SMES AND MID-CAPS
NATIONAL BANK OF GREECE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-beneficiary intermediated loan targeted at financing small and medium-sized entreprises (SMEs) and mid-caps in Greece via on-lending by the National Bank of Greece. The EIB financing will take the form of a loan substitute (covered bonds).

This intermediated loan will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for SMEs and mid-caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
18/05/2018 - NBG COVERED BONDS LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - NBG COVERED BONDS LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
Datum der Veröffentlichung
18 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83497479
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170463
Letzte Aktualisierung
18 May 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Datenblätter
NBG COVERED BONDS LOAN FOR SMES AND MID-CAPS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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