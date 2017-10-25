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KGHM MODERNISATION PROGRAMME II

Unterzeichnung(en)

Betrag
311.609.280,93 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 311.609.280,93 €
Industrie : 311.609.280,93 €
Unterzeichnungsdatum
25/06/2021 : 97.491.801,84 €
11/12/2017 : 214.117.479,09 €
Andere Links
Related public register
04/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen für wichtige technische Investitionen in der Kupferindustrie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2017
20170461
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MODERNISATION PROGRAMME II
Private promoter
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 1340 million (EUR 316 million)
PLN 1934 million (EUR 456 million)
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Investments for the modernisation and environmental optimisation of the promoter's operations. The project proposed comprises a significant part of the on-going investment programme of the promoter and addresses the modernisation of equipment and machinery to adjust the existing processes to the changing mining and copper ore conditions.

The project is expected to support an environmentally friendly, safe and stable copper production, as it aims to improve the promoter's operational safety as well as environmental and operational (including energy) performance.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This type of activities fall under Annex II of the EIA Directive (Annex II 13 (a)). The screening process, respective Environmental Impact Assessment (EIA) decisions and reports will be assessed during appraisal. The safety and environmental dimensions of the project components, in particular the envisaged emission and effluent reductions, will be scrutinised during appraisal. This will include a conformity check with applicable EU directives (IED, ambient air and SEVESO III) and the environmental management plans. As the components are all within the borders of existing plants, it is not expected that Habitat issues will arise.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
04/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen für wichtige technische Investitionen in der Kupferindustrie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
Datum der Veröffentlichung
4 Dec 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76674806
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170461
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185286083
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170461
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
Andere Links
Übersicht
MODERNISATION PROGRAMME II
Datenblätter
KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen für wichtige technische Investitionen in der Kupferindustrie

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen für wichtige technische Investitionen in der Kupferindustrie
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen