ROTTERDAM ELECTRIC BUSES TRAM & METRO INFRA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project finances the investment programme of RET, the public transport operator in Rotterdam (NL).
RET aims at modernising and upgrading its fleet and infrastructure for bus, tram and metro (tracks, overhead lines, 3rd rail, etc.). Investments include, among others, the acquisition of 105 zero emission buses and 103 hybrid buses and the purchase and installation of the charging infrastructure for electric buses.
Manufacture of the buses will take place in the promoter's existing plant and does not fall within the scope of the Environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended; therefore no EIA is required for this component. Compliance of infrastructure, with EU Directives on the environment, including the EIA Directive, the Habitats Directive and the Birds Directive will be analysed during appraisal. The arrangements for the scrapping of the replaced rolling stock will also be analysed during the appraisal..
The EIB will require RET to ensure that contracts for the implementation of the project has been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU and 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.