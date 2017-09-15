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NEW GREENFIELD BAKERY PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2018 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW GREENFIELD BAKERY PLANT
Related public register
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW GREENFIELD BAKERY PLANT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2018
20170447
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEW GREENFIELD BAKERY PLANT
Private company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises of the construction and operation of a greenfield bakery plant in Poland.

The project consists of the construction and operation of a new bakery manufacturing plant with three burger buns, hot dog rolls production and packing lines, a line for whole grain and artisan products as well as all the required up and downstream infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The main emissions expected for the project are the emissions to the air, waste and wastewater. The overall management of the waste produced by the project will be assessed during the appraisal. The wastewater components of the project are expected to be within the legal requirements for such an activity. Compliance with the environmental "acquis" (EIA, IED, SEVESO, etc.), availability of building and operating permits, as well as the compliance of the technology to be employed with the Best Available Techniques (BAT) will be assessed during appraisal. Any possible Habitat issues will be verified.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/23/EU and/or 2014/24/EU and/or 2014/25/EU), where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU and/or 2014/24/EU and/or 2014/25/EU), where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW GREENFIELD BAKERY PLANT
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW GREENFIELD BAKERY PLANT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW GREENFIELD BAKERY PLANT
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78616813
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170447
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NEW GREENFIELD BAKERY PLANT
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149746229
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170447
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW GREENFIELD BAKERY PLANT
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29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW GREENFIELD BAKERY PLANT
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NEW GREENFIELD BAKERY PLANT
Datenblätter
NEW GREENFIELD BAKERY PLANT

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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