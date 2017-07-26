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PIRAEUS COVERED BONDS LOAN FOR SMES AND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 350.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/09/2017 : 350.000.000 €
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Griechenland: 700 Millionen Euro neue Unterstützung für KMU-Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2017
20170433
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PIRAEUS COVERED BONDS LOAN FOR SMES AND MID-CAPS
PIRAEUS BANK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated multi-beneficiary intermediated loan (MBIL) to Piraeus Bank, via the use of a loan substitute structure. The operation will be focused on the financing of projects promoted by small and medium-sized entities (SME) and mid-caps.

Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises in Greece

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Photogallery

With about 650 branches, Piraeus is the largest financial institution in Greece. Thanks to EFSI, the EIB was able to launch the largest ever support for small business investment in Greece with the bank. The cooperation covers the whole country and will allow thousands of companies involved in tourism, manufacturing and services to expand.
Piraeus SMEs and mid-caps
©Piraeus

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen