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BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 80.000.000 €
Dienstleistungen : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/11/2017 : 80.000.000 €
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02/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2017
20170427
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION
BANK ZACHODNI WBK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 175 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the financing of the promoter's IT development investment programme over the period 2017- 2019, concerning the digitalisation of its business processes, an update of its technological infrastructure and investments in IT security.

The project will allow the promoter to modernise and redesign its business processes as well as to develop the digital transformation of its client interaction system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The implementation of banking IT systems is not covered by EIA directive 2011/92/EU, as amended. In addition, the project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
02/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION
Datum der Veröffentlichung
2 Dec 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76914693
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170427
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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02/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION
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BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION
Datenblätter
BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen