Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SCB POLAND SUPPORT FOR SMES AND MICROENTERPRISES

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.673.042,94 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 70.673.042,94 €
Durchleitungsdarlehen : 70.673.042,94 €
Unterzeichnungsdatum
5/07/2019 : 70.673.042,94 €
Andere Links
Related EFSI register
19/07/2019 - SCB POLAND SUPPORT FOR SMES AND MICROENTERPRISES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/07/2019
20170388
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCB POLAND SUPPORT FOR SMES AND MICROENTERPRISES
SANTANDER CONSUMER BANK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 300 million (EUR 70 million)
PLN 1680 million (EUR 395 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a guarantee on an existing portfolio of assets, aimed at supporting new financing for small and medium-sized enterprises (SMEs), micro-enterprises and women's economic empowerment in Poland.

This operation will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for SMEs and mid-caps in Poland, with a specific focus on micro-enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with the applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with the applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
19/07/2019 - SCB POLAND SUPPORT FOR SMES AND MICROENTERPRISES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - SCB POLAND SUPPORT FOR SMES AND MICROENTERPRISES
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94442740
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170388
Letzte Aktualisierung
19 Jul 2019
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related EFSI register
19/07/2019 - SCB POLAND SUPPORT FOR SMES AND MICROENTERPRISES
Andere Links
Übersicht
SCB POLAND SUPPORT FOR SMES AND MICROENTERPRISES
Datenblätter
SCB POLAND SUPPORT FOR SMES AND MICROENTERPRISES

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen