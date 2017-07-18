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DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I

Unterzeichnung(en)

Betrag
59.500.000 €
Sektor(en)
Verkehr : 8.925.000 €
Energie : 14.875.000 €
Telekommunikation : 35.700.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/11/2017 : 4.462.500 €
3/11/2017 : 4.462.500 €
3/11/2017 : 7.437.500 €
3/11/2017 : 7.437.500 €
3/11/2017 : 17.850.000 €
3/11/2017 : 17.850.000 €
Andere Links
Related public register
06/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/11/2017
20170385
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 450 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An infrastructure fund focusing mainly on Europe, principally in the energy and utilities, transportation and telecommunications sectors

The fund targets high-quality core infrastructure investments in projects which will deliver stable cash flows with primarily mid-term (e.g. 5-15 year) contracted income streams.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will be required to comply with the Bank's environmental and social standards.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76850678
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170385
Sektor(en)
Energie
Verkehr
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
239042196
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170385
Sektor(en)
Energie
Verkehr
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Andere Links
Übersicht
DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Datenblätter
DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen