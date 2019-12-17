TRENTO INFRA RENEWABLE ENERGY & OTHER PRIOR II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Industrie - Baugewerbe/Bau
Framework loan for public sector entities to finance the construction of public infrastructure, including green/climate-change investments, in the territory of the Autonomous Province of Trento.
The operation will support a multi-sector investment programme of the Province of Trento. The investment programme is plan-led and well-embedded in the context of the province's development strategy, addressing a balanced territorial development. The selected schemes focus on climate mitigation and adaptation. The schemes will include energy efficiency and adaptation to weather events across the province and improvement of the public services provision.
The schemes financed are small and, basically, located in consolidated urban areas. During appraisal and allocation, the Bank will check that the promoter complies with Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU should any scheme falls in Annex II of the above-mentioned Directive and that plans and programmes comply with to SEA Directive 2001/42/EC when relevant. The new and refurbished buildings are subject to the Energy Performance of Buildings Directive (2010/31/EU) and its amendments included in the 2018/844/EU, when relevant.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/23/EU or 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.