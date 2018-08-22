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KULIMA ACCESS TO FINANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 25.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2021 : 12.500.000 €
22/12/2020 : 12.500.000 €
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20/10/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KULIMA ACCESS TO FINANCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2020
20170370
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KULIMA ACCESS TO FINANCE
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns an intermediated facility for on-lending to eligible private agriculture sector projects in Malawi.

The project will help the financing of small and medium agriculture projects carried out by private sector enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
20/10/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KULIMA ACCESS TO FINANCE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KULIMA ACCESS TO FINANCE
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150438732
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170370
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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KULIMA ACCESS TO FINANCE
Datenblätter
KULIMA ACCESS TO FINANCE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen