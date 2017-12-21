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LED LAMPS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 80.000.000 €
Industrie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2017 : 80.000.000 €
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27/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LED LAMPS RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2017
20170355
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LED LAMPS RDI
LEDVANCE GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 187 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The program concerns the Research, Development and Innovation (RDI) activities carried out in the field of lamps and luminaires based on Light Emitting Diodes (LED) mainly for the mass market. The research specifically focuses on: - a wider application of the LED technology; - further cost reductions and the increased usability of such products for the replacement of existing less efficient lamps; - new luminaires and innovative lighting solutions for smart applications.

The key focus of the research is on a wider application of the LED technology, further cost reductions and the increased usability of such products for the replacement of existing less efficient lamps, new luminaires and innovative lighting solutions for smart applications.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessments.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
27/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LED LAMPS RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LED LAMPS RDI
Datum der Veröffentlichung
27 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79380684
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170355
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen