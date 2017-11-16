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CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 25.000.000 €
Energie : 12.500.000 €
Industrie : 12.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2017 : 12.500.000 €
27/12/2017 : 12.500.000 €
Andere Links
Related public register
07/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2017
20170350
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
CYPRUS COOPERATIVE BANK LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Framework Loan will finance small scale investments targeting energy efficiency measures mainly undertaken by households in Cyprus.

PF4EE was established under the umbrella of the EIB's DEEP Green initiative, which aims at scaling up financing for energy efficiency (EE) across a range of channels, including through stimulating financial intermediaries into focusing more of their lending on energy efficiency projects. The proposed operation will target three different segments: thermal insulation, complete EE renovation and construction of new Nearly zero-energy buildings (NZEBs).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

This operation is subject to approvals by the EIB's Governing Bodies.

Weitere Unterlagen
07/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Datum der Veröffentlichung
7 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79025529
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170350
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
07/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
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CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Datenblätter
CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen