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PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 100.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 3.000.000 €
Energie : 20.000.000 €
Industrie : 77.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2017 : 3.000.000 €
22/12/2017 : 20.000.000 €
22/12/2017 : 77.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Neue Initiative der EIB und der Piraeus Bank über 100 Millionen Euro soll Energiekosten in Griechenland senken
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2017
20170346
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
PIRAEUS BANK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 133 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan that falls under the "Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)" programme. The loan will aim at financing small-scale energy efficiency projects in the areas of building renovations, outdoor lighting and water pumping stations undertaken by individuals, small and medium-sized enterprises (SMEs) and small municipalities.

PF4EE was established under the umbrella of the EIB's DEEP Green initiative, which aims at scaling up financing for energy efficiency across a range of channels, including through stimulating financial intermediaries into focusing more of their lending on energy efficiency projects. The proposed loan will support the financing of building renovation projects achieving improvement in the buildings' energy performance, replacements of outdoor lighting systems and renovations of water pumping stations for agricultural use, under the umbrella of Piraeus Bank's Green Banking initiative.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

This operation is subject to approvals by the EIB's Governing Bodies.

Weitere Unterlagen
25/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Neue Initiative der EIB und der Piraeus Bank über 100 Millionen Euro soll Energiekosten in Griechenland senken

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76496792
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170346
Sektor(en)
Industrie
Energie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184802675
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170346
Sektor(en)
Industrie
Energie
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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25/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
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Übersicht
PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Datenblätter
PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Neue Initiative der EIB und der Piraeus Bank über 100 Millionen Euro soll Energiekosten in Griechenland senken
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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