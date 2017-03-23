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SIMONSFELD ONSHORE WIND

Unterzeichnung(en)

Betrag
48.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 48.000.000 €
Energie : 48.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/01/2018 : 13.000.000 €
28/12/2017 : 35.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2017
20170323
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SIMONSFELD ONSHORE WIND
WINDKRAFT SIMONSFELD AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 48 million
EUR 65 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of three wind parks in the Austrian Federal State of Lower Austria. The project has a total capacity of 39MW.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Wind farms generally fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Here, authorisation of both wind farms was subject to an EIA. Some turbines are located close to sites of nature conservation interest.

The promoter is a private company operating in a liberalised market. It is therefore not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - SIMONSFELD ONSHORE WIND - Wind farm Kreuzstetten IV - UVE Zusammenfassung
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75430033
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170323
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SIMONSFELD ONSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75838367
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170323
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SIMONSFELD ONSHORE WIND - Wind farm Kreuzstetten IV - UVE Fachbeitrag - Tiere, Pflanzen, Lebensräume
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75237831
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170323
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SIMONSFELD ONSHORE WIND - Wind farm Dürnkrut II - Umweltverträglichkeitserklärung zum Windpark Dürnkrut-Götzendorf II - Fachbeitrag zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75255422
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170323
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SIMONSFELD ONSHORE WIND - Wind farm Dürnkrut II - Umweltverträglichkeitserklärung zum Windpark Dürnkrut-Götzendorf II
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75255609
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170323
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SIMONSFELD ONSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130837986
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170323
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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SIMONSFELD ONSHORE WIND
Datenblätter
SIMONSFELD ONSHORE WIND
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen