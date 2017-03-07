Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

GROUPE SIFCOR INDUSTRIAL INNOVATIVE INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 25.000.000 €
Industrie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/04/2018 : 10.000.000 €
16/04/2018 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GROUPE SIFCOR INDUSTRIAL INNOVATIVE INVESTMENTS
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/04/2018
20170307
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GROUPE SIFCOR INDUSTRIAL INNOVATIVE INVESTMENTS
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE COURCELLES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 90 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing the industrial investment plan, including RDI, of French mid-cap Groupe Sifcor over the period 2017-2020.

The project activities are expected to support the group in its growth ambitions for the transportation sector, as well as to help maintain its competitiveness in the French and European markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
30/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GROUPE SIFCOR INDUSTRIAL INNOVATIVE INVESTMENTS
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GROUPE SIFCOR INDUSTRIAL INNOVATIVE INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79699150
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170307
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GROUPE SIFCOR INDUSTRIAL INNOVATIVE INVESTMENTS
Andere Links
Übersicht
GROUPE SIFCOR INDUSTRIAL INNOVATIVE INVESTMENTS
Datenblätter
GROUPE SIFCOR INDUSTRIAL INNOVATIVE INVESTMENTS
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen