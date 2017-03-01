CDP CLIMATE CHANGE IP - MCI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project, an operation under the "Cassa Depositi e Prestiti (CDP) Climate Change Investment Platform (IP), is a linked unfunded partial delegation risk sharing instrument for an amount of up to EUR 140m. It will cover on a pari-passu basis, along with CDP (the Italian National Promotional Bank), up to 50% of the credit risk associated with a new portfolio of loans originated by Mediocredito Italiano (MCI) part of the Intesa SanPaolo Group.
Such loans provided by Mediocredito Italiano will finance medium sized projects in the field of energy efficiency, renewable energy and environmental protection, in line with EU objectives. The operation also contributes to meeting Italy's renewable energy (RE) and energy efficiency (EE) objectives and will actively support the transition to a circular economy.
The project targets investments in Italy which contribute to reduce greenhouse gas emissions, environmental footprint of human activities in the rural and urban environments, including agriculture, increase resource efficiency and thus contribute to the transition to a circular economy. MCI will be required to ensure that all projects under the operation will comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
MCI will be required to ensure that procurement procedures applied on all projects under the operation will comply with the relevant national legislation and EU Procurement Directives, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.