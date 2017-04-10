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FLEXENCLOSURE (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 10.000.000 €
Dienstleistungen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/10/2017 : 5.000.000 €
31/10/2017 : 5.000.000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Schweden: EIB vergibt Darlehen über 10 Millionen Euro an Flexenclosure

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/10/2017
20170294
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FLEXENCLOSURE (EGFF)
Flexenclosure AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 25 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing the promoter's expenditures in research and development (R&D) and growth in the area of pre-fabricated data centres and hybrid energy solutions primarily for the deployment of information and communication technology (ICT) infrastructure in developing markets

The project is expected to increase the promoter's competitive strength and the level of innovativeness of its products in the field of modular ICT infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research, development and innovation (RDI), as well as capital expenditure, that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose. Full environmental details will be reviewed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen