Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BROWNFIELDS 3

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 2.000.000 €
Luxemburg : 2.000.000 €
Belgien : 4.000.000 €
Spanien : 4.000.000 €
Frankreich : 28.000.000 €
Stadtentwicklung : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2017 : 1.000.000 €
21/12/2017 : 1.000.000 €
21/12/2017 : 1.000.000 €
21/12/2017 : 1.000.000 €
21/12/2017 : 2.000.000 €
21/12/2017 : 2.000.000 €
21/12/2017 : 2.000.000 €
21/12/2017 : 2.000.000 €
21/12/2017 : 14.000.000 €
21/12/2017 : 14.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROWNFIELDS 3
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Brownfields wirbt bei der EIB, der Caisse des Dépôts und mehreren weiteren institutionellen Anlegern 165 Millionen Euro ein, um seine Tätigkeit im Bereich der Umnutzung von Industrie- und Gewerbebrachen auszuweiten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2017
20170290
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND 3
BROWNFIELDS GESTION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An infrastructure fund investing in the remediation and regeneration of industrially polluted land in the EU (mainly in France and Belgium)

The purpose of the fund is to acquire contaminated urban and industrial sites from private and public owners, remediate the polluted soil and groundwater and sell the remediated land to third parties for development. The developments on the remediated sites may potentially comprise social and affordable housing and buildings with high energy-efficiency performance in which the fund may act as co-developer.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Depending on their technical characteristics, the brownfield remediation and development may fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. This will be reviewed during appraisal and addressed in the investment guidelines of the fund. The situation regarding environmental liabilities, taking into account Directive 2004/35/EC on environmental liabilities with regard to the prevention and remedying of environmental damage, will be addressed during the appraisal.

The promoter is a private company which is not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement.

Kommentar(e)

The EU Cohesion Policy promotes an integrated development approach and the reuse of brownfield sites in preference to greenfield sites. Brownfield regeneration can address health, ecological and economic threats from site contamination and helps to cope with rising population in urban areas and avoiding urban sprawl.

Weitere Unterlagen
20/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROWNFIELDS 3
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Brownfields wirbt bei der EIB, der Caisse des Dépôts und mehreren weiteren institutionellen Anlegern 165 Millionen Euro ein, um seine Tätigkeit im Bereich der Umnutzung von Industrie- und Gewerbebrachen auszuweiten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROWNFIELDS 3
Datum der Veröffentlichung
20 Jan 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76545243
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170290
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Spanien
Luxemburg
Frankreich
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROWNFIELDS 3
Andere Links
Übersicht
BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND 3
Datenblätter
BROWNFIELDS 3
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Brownfields wirbt bei der EIB, der Caisse des Dépôts und mehreren weiteren institutionellen Anlegern 165 Millionen Euro ein, um seine Tätigkeit im Bereich der Umnutzung von Industrie- und Gewerbebrachen auszuweiten

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Brownfields wirbt bei der EIB, der Caisse des Dépôts und mehreren weiteren institutionellen Anlegern 165 Millionen Euro ein, um seine Tätigkeit im Bereich der Umnutzung von Industrie- und Gewerbebrachen auszuweiten
Andere Links
Related public register
20/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROWNFIELDS 3

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen