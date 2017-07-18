BROWNFIELDS 3

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
An infrastructure fund investing in the remediation and regeneration of industrially polluted land in the EU (mainly in France and Belgium)
The purpose of the fund is to acquire contaminated urban and industrial sites from private and public owners, remediate the polluted soil and groundwater and sell the remediated land to third parties for development. The developments on the remediated sites may potentially comprise social and affordable housing and buildings with high energy-efficiency performance in which the fund may act as co-developer.
Depending on their technical characteristics, the brownfield remediation and development may fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. This will be reviewed during appraisal and addressed in the investment guidelines of the fund. The situation regarding environmental liabilities, taking into account Directive 2004/35/EC on environmental liabilities with regard to the prevention and remedying of environmental damage, will be addressed during the appraisal.
The promoter is a private company which is not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement.
The EU Cohesion Policy promotes an integrated development approach and the reuse of brownfield sites in preference to greenfield sites. Brownfield regeneration can address health, ecological and economic threats from site contamination and helps to cope with rising population in urban areas and avoiding urban sprawl.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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