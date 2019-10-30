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SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 150.000.000 €
Energie : 27.000.000 €
Industrie : 123.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 27.000.000 €
19/12/2019 : 123.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20170284
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
STG STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING NEDERLANDSE GEMEENTEN,KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Nationaal Energiebespaarfonds ("NEF") was set up by the Dutch Ministry of Interior to provide individual loans (maximum EUR 25,000) to Dutch households to finance energy efficient measures. EIB has been asked to become a co-lender to NEF.

The purpose of this project is to make funding available to support housing stock energy efficiency renovation in the Netherlands. These so-called sustainability loans aim to increase the sustainability of houses having as target groups individual homeowners and associations of homeowners. The project objectives include, inter alia, the promotion of energy efficiency and renewable energy in residential buildings. The operation will be implemented by foundation Stimulation Fund Housing Dutch Municipalities (SVn), which was selected and appointed as fund manager.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will contribute to energy efficiency and renewable energy and thus to the reduction of CO2 emissions. Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
08/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
Datum der Veröffentlichung
8 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124107791
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170284
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
240937118
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170284
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
Andere Links
Übersicht
SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
Datenblätter
SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen