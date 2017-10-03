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TAMPERE EDUCATION INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 110.000.000 €
Bildung : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/04/2018 : 110.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAMPERE EDUCATION INFRASTRUCTURE
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - TAMPERE EDUCATION INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/04/2018
20170257
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TAMPERE EDUCATION INFRASTRUCTURE
CITY OF TAMPERE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 254 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments in education infrastructure in the City of Tampere during the period 2017-2021. It comprises both construction of new infrastructure and the renovation, refurbishment or extension of existing facilities.

The project will contribute to human capital formation and hence the knowledge economy in Finland. It is aimed at upgrading and modernising the pre-primary, primary and secondary schools estate. The purpose is to enhance the learning environments for pupils and students and the working conditions for teachers and reduce energy consumption.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, 2004/24/EU and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAMPERE EDUCATION INFRASTRUCTURE
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - TAMPERE EDUCATION INFRASTRUCTURE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAMPERE EDUCATION INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76702547
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170257
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TAMPERE EDUCATION INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
226684128
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170257
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAMPERE EDUCATION INFRASTRUCTURE
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - TAMPERE EDUCATION INFRASTRUCTURE
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen