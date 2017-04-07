IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT

Übersicht
The construction and operation of one cruise ferry with capacity for 2,800 freight lane metres and 1,885 passengers and crew
The project involves the construction of one cruise ferry for the promoter's fleet. The vessel will be constructed and operated to full EU and International Maritime Organisation (IMO) specifications and regulations. The vessel will also be constructed to EU environmental standards and equipped for operations within emission control areas. The vessel will be EU flagged and registered and is expected to be operating on the promoter's routes between Dublin and Holyhead as well as Dublin and Cherbourg.
The project would enable the promoter to reduce pollution and emissions through the modernisation of its fleet.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. The Bank will, however, review the promoter's processes during the project's due diligence. The promoter has conducted its procurement process via a number of well-established shipyards.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.