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IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 75.000.000 €
Verkehr : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2017 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Übergeordnetes Projekt
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2017
20170239
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
IRISH CONTINENTAL GROUP PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 155 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The construction and operation of one cruise ferry with capacity for 2,800 freight lane metres and 1,885 passengers and crew

The project involves the construction of one cruise ferry for the promoter's fleet. The vessel will be constructed and operated to full EU and International Maritime Organisation (IMO) specifications and regulations. The vessel will also be constructed to EU environmental standards and equipped for operations within emission control areas. The vessel will be EU flagged and registered and is expected to be operating on the promoter's routes between Dublin and Holyhead as well as Dublin and Cherbourg.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project would enable the promoter to reduce pollution and emissions through the modernisation of its fleet.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. The Bank will, however, review the promoter's processes during the project's due diligence. The promoter has conducted its procurement process via a number of well-established shipyards.

Weitere Unterlagen
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74678994
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170239
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135073600
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170239
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Andere Links
Übersicht
IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Datenblätter
IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Übergeordnetes Projekt
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen