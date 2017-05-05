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GRAND PARIS-RESEAU DE TRANSPORT-LIGNE 15 SUD-II

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 1.500.000.000 €
Verkehr : 1.500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2018 : 500.000.000 €
16/10/2017 : 1.000.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/10/2017
20170236
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRAND PARIS-RESEAU DE TRANSPORT-LIGNE 15 SUD-II
SOCIETE DU GRAND PARIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
EUR 6850 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Mise en oeuvre d'un métro automatique de grande capacité sur 33 km entre Pont de Sèvres et Noisy Champs, 16 gares ainsi que deux sites de maintenance

Le projet s'inscrit dans le cadre de la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris qui a pour objectif de relier rapidement Paris et les pôles stratégiques de la métropole, les aéroports, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs, culturels, tout en désenclavant certains territoires. Le tronçon Ligne rouge 15 sud dessert 22 communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. Il favorisera le report modal en proposant une alternative à l'automobile.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet relève de l'annexe II de la directive 2011/92/UE. Conformément à la législation française, le projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique. Le projet a été déclaré d'utilité publique le 24 décembre 2014. Les autres autorisations réglementaires complémentaires relevant du code de l'environnement, requises avant le début des travaux, ont été obtenues au premier trimestre 2016. Une mise à jour des aspects environnementaux et sociaux sera entreprise au cours de l'instruction du projet.

La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/soient attribués conformément à la législation européenne applicable (directive 2004/17/CE ou 2014/25/UE et directive 2007/66/CE) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.

Kommentar(e)

Il s'agit de la seconde opération en relation avec le projet GRAND PARIS EXPRESS – TRONCON SUD LIGNE 15, qui est déjà financé par la Banque.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRAND PARIS-RESEAU DE TRANSPORT-LIGNE 15 SUD-II
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75535778
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170236
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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GRAND PARIS-RESEAU DE TRANSPORT-LIGNE 15 SUD-II
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