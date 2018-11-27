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BWA DRINKING WATER NETWORK REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
9.755.304,46 €
Länder
Sektor(en)
Barbados : 9.755.304,46 €
Wasser, Abwasser : 9.755.304,46 €
Unterzeichnungsdatum
15/05/2020 : 9.755.304,46 €
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10/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BWA DRINKING WATER NETWORK REHABILITATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Barbados: EIB fördert Wasser- und Sanitärversorgung
Übergeordnetes Projekt
ACP&OCT GLOBAL AUTHORISATION VIII

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 November 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/05/2020
20170229
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BWA DRINKING WATER NETWORK REHABILITATION
BARBADOS WATER AUTHORITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 12 million (EUR 10 million)
USD 24 million (EUR 19 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of the rehabilitation of drinking water distribution infrastructure in Barbados to improve efficiency, service quality and resilience to the adverse impacts of climate change.

This project will improve water and wastewater service efficiency and quality in Barbados, as well as the resilience to the adverse impacts of climate change in this island country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will contribute to improve the quality of the water and wastewater service in an island country with limited resources and very exposed to climate change conditions through the conservation of the aquifers. Investments will be spread across the island and the whole population will benefit from an improved resilience of the water supply system.

The EIB will require the project's promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BWA DRINKING WATER NETWORK REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79144569
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170229
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Barbados
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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BWA DRINKING WATER NETWORK REHABILITATION
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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