Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SUNPARTNER TECHNOLOGIES (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 15.000.000 €
Industrie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/10/2017 : 7.500.000 €
5/10/2017 : 7.500.000 €
Andere Links
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: #InvestEU - SUNPARTNER Technologies eröffnet neues Werk und erhält 15 Millionen Euro von der EIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/10/2017
20170227
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SUNPARTNER TECHNOLOGIES (EGFF)
SUNPARTNER TECHNOLOGIES SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 30 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The investment programme covers 2017-2020 and includes: - the setting-up of two manufacturing lines of 150 000 m2 each, equipped with building-integrated photovoltaics and smart glass manufacturing capacity - further R&D costs on the glass product portfolio - the building out of a pan-European commercial organisation

The loan will support the commercial development of the company, further expansion of its production capacity and the implementation of new investments in R&D.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities are expected to be carried out in existing facilities and would, therefore, not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: #InvestEU - SUNPARTNER Technologies eröffnet neues Werk und erhält 15 Millionen Euro von der EIB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Übersicht
SUNPARTNER TECHNOLOGIES (EGFF)
Datenblätter
SUNPARTNER TECHNOLOGIES (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: #InvestEU - SUNPARTNER Technologies eröffnet neues Werk und erhält 15 Millionen Euro von der EIB

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: #InvestEU - SUNPARTNER Technologies eröffnet neues Werk und erhält 15 Millionen Euro von der EIB
Andere Links
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen