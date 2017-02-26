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FUNDING CIRCLE P2P FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 87.500.000 €
Niederlande : 87.500.000 €
Durchleitungsdarlehen : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 37.500.000 €
19/12/2019 : 37.500.000 €
16/04/2019 : 50.000.000 €
16/04/2019 : 50.000.000 €
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21/09/2018 - FUNDING CIRCLE P2P FACILITY
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Deutschland/Niederlande: Investitionsoffensive - EIB vergibt 100 Millionen Euro über die Online-Plattform Funding Circle

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/04/2019
20170226
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FUNDING CIRCLE P2P FACILITY
FUNDING CIRCLE CE GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an operation to provide financing to small and medium-sized enterprises (SMEs) in Germany and the Netherlands via Funding Circle, a leading online Peer-to-Peer lending platform.

This project will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for SMEs in Germany and the Netherlands.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - FUNDING CIRCLE P2P FACILITY
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86490991
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170226
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Deutschland, Niederlande
Öffentlich zugänglich
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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