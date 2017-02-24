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INTEGRATED WASTE MANAGEMENT PROGRAMME IN JUJUY

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
44.449.052,32 €
Länder
Sektor(en)
Argentinien : 44.449.052,32 €
Müllbeseitigung : 44.449.052,32 €
Unterzeichnungsdatum
5/06/2018 : 8.000.000 €
23/03/2018 : 36.449.052,32 €
(*) Einschließlich 8.000.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch LATIN AMERICA INVESTMENT FACILITY
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/03/2018
20170224
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INTEGRATED WASTE MANAGEMENT PROGRAMME IN JUJUY
PROVINCIA DE JUJUY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 54 million (EUR 46 million)
USD 120 million (EUR 102 million)
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project is a framework loan to support the implementation of an integrated waste management system for the collection, treatment and disposal of municipal solid waste generated in the province of Jujuy, Argentina.

The project contributes to several Sustainable Development Goals (SDGs) and in particular to SDG11 – sustainable cities and communities - by helping to reduce the adverse environmental impact of cities. It will significantly contribute to the reduction of greenhouse gas emissions, thus contributing to climate change mitigation. The project is contributing to an environmental sustainability priority area identified in the Multiannual Indicative Programme for Latin America under the EU Development Cooperation Instrument 2014-2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to their technical characteristics most of the treatment and disposal facilities are subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA). The associated reports will be submitted to the Bank before any disbursement. The existing project aims to phase out the dumping of untreated waste, rationalising and improving the current solid waste disposal practices and gradually bringing the province into compliance with acceptable international environmental standards in this sector.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTEGRATED WASTE MANAGEMENT PROGRAMME IN JUJUY
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75001393
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170224
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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INTEGRATED WASTE MANAGEMENT PROGRAMME IN JUJUY
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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