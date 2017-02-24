INTEGRATED WASTE MANAGEMENT PROGRAMME IN JUJUY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project is a framework loan to support the implementation of an integrated waste management system for the collection, treatment and disposal of municipal solid waste generated in the province of Jujuy, Argentina.
The project contributes to several Sustainable Development Goals (SDGs) and in particular to SDG11 – sustainable cities and communities - by helping to reduce the adverse environmental impact of cities. It will significantly contribute to the reduction of greenhouse gas emissions, thus contributing to climate change mitigation. The project is contributing to an environmental sustainability priority area identified in the Multiannual Indicative Programme for Latin America under the EU Development Cooperation Instrument 2014-2020.
Due to their technical characteristics most of the treatment and disposal facilities are subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA). The associated reports will be submitted to the Bank before any disbursement. The existing project aims to phase out the dumping of untreated waste, rationalising and improving the current solid waste disposal practices and gradually bringing the province into compliance with acceptable international environmental standards in this sector.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.