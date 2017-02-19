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ICO INTERNATIONALISATION LOAN FOR SMES & MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/07/2019 : 300.000.000 €
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Spanien: EIB und ICO fördern Exporttätigkeit spanischer Unternehmen mit bis zu 600 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/07/2019
20170219
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ICO INTERNATIONALISATION LOAN FOR SMES & MIDCAPS
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EIB loan to Instituto de Crédito Oficial (ICO), a state-owned bank, attached to the Ministry of Economy and Business, will finance Spanish small and medium-sized enterprises (SMEs) in their internationalisation activities.

The operation aims at enhancing access to finance to SMEs in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The EIB will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Photogallery

EIB and ICO promote exports of Spanish SMEs with EUR 600 million credit line
ICO Internationalisation Loan for SMEs & Midcaps
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen